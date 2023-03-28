ЕС предложил странам союза ограничить прием газа и СПГ из России и Беларуси

В предложения по "газовому пакету" Совет ЕС включил возможность для стран Евросоюза ограничивать прием газа и СПГ из России и Беларуси.

В предложения по "газовому пакету" Совет ЕС включил возможность для стран Евросоюза ограничивать прием газа и СПГ из России и Беларуси.

Как сообщает Report, об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по итогам заседания Совета ЕС по энергетике.

ЕС больше не вернется к тому, что Россия была поставщиком газа в страны Евросоюза, отметила она.

"Поэтому я приветствую добавление Советом ЕС положения, которое дает странам Евросоюза возможности временно ограничивать мощности из России и Беларуси", - сказала К.Симсон на пресс-конференции, добавив, что ЕС нуждается в защите безопасности своих поставок.

Совет ЕС во вторник согласовал единую позицию для начала межинституциональных переговоров по так называемому газовому пакету, который облегчит переход с природного газа на возобновляемый и "чистый" газ, включая биометан и водород. Ожидается, что это будет способствовать достижению заявленной ЕС цели по достижению климатической нейтральности к 2050 году. Пункт об ограничении мощностей для приема газа из России и Беларуси также вошел в него.

Ранее еврокомиссар призвала страны ЕС полностью отказаться от закупок СПГ в России и не перезаключать новые контракты по газу с РФ.