ЕС предлагает сохранить для Украины возможность вступления в НАТО
- 23 ноября, 2025
- 23:40
Европа совместно с Украиной разработала собственный план прекращения войны, который основан на предложении США, но отличается от него рядом ключевых положений.
Как передает Report со ссылкой на The Telegraph и Reuters, европейский план из 24 пунктов "гораздо больше поддерживает Украину, признавая огромные жертвы, которые она понесла во время конфликта".
Основные положения европейско-украинского плана:
-
После прекращения войны создаются специальные меры для соблюдения мира и безопасности.
-
Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня на суше, в воздухе и на море.
-
Немедленно начинаются переговоры по мониторингу со стороны третьих стран.
-
Союзники Украины под руководством США будут вести дистанционный мониторинг с использованием спутников и БПЛА.
-
Стороны смогут подавать отчеты о нарушениях через специальный механизм.
-
Россия должна вернуть всех перемещенных украинских детей под контролем третьих стран.
-
Проводится обмен военнопленными по формуле "всех на всех", Кремль освобождает всех гражданских заключённых Украины.
-
Территориальные переговоры будут вестись исходя из текущей линии соприкосновения на фронте.
-
После завершения войны стороны совместно обеспечат гуманитарную помощь пострадавшим регионам.
-
Суверенитет Украины подтверждается, нейтралитет исключён.
-
Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, включая аналог статьи 5 Устава НАТО.
-
Не накладываются ограничения на Вооружённые силы Украины и оборонную промышленность.
-
Гарантами безопасности выступают европейские страны и другие заинтересованные государства.
-
Украина имеет право размещать силы союзников на своей территории.
-
Вступление в НАТО возможно с согласия всех членов альянса.
-
Украина вступает в Европейский Союз.
-
Украина остаётся безъядерным государством.
-
Любые территориальные вопросы обсуждаются только после полного прекращения огня и согласования.
-
Россия и Украина обязуются не менять территориальные соглашения силой.
-
Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС и Каховской ГЭС, обеспечивается беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
-
Никаких ограничений на экономическое сотрудничество Украины и её партнёров нет.
-
Украина получит компенсацию, в том числе за счет замороженных активов России.
-
Санкции против РФ могут постепенно смягчаться после достижения устойчивого мира, но восстанавливаются при нарушении соглашения.
-
Все страны ОБСЕ проведут переговоры по европейской безопасности.
Ключевые отличия европейского плана от плана США:
-
Убрано требование о нерасширении НАТО.
-
Численность Вооружённых сил Украины увеличена до 800 тысяч (в плане США - 600 тысяч).
-
Украина может вступить в НАТО при консенсусе всех членов; убраны ограничения и обязательства по Конституции.
-
Мирное размещение НАТО возможно; убраны запреты на присутствие войск союзников.
-
Гарантии безопасности США прописаны юридически и конкретно (аналог статьи 5 Устава НАТО).
-
Отмена требования к Украине отказаться от дальнобойного оружия.
-
Восстановление Украины осуществляется за счет партнеров и замороженных активов России, а не по американскому сценарию.
-
Мониторинговая группа включает Украину и европейские страны, а не США и РФ.
-
Отвергнуты американские требования по "расизму, образовательным программам, нацистской идеологии"; Украина соблюдает правила ЕС по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств.
-
Территориальные переговоры начинаются с линии соприкосновения; исключено признание территорий российскими.
-
Время выборов в Украине не зафиксировано.
-
Отвергнута амнистия для российских военных за военные преступления.