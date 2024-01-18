ЕС потребуется 100 млрд евро для увеличения оборонного потенциала

Европейский союз должен увеличить потенциал своей оборонной промышленности, на это потребуется около 100 млрд евро.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире телеканала Public Senat заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
"Мы должны увеличить потенциал нашей оборонной промышленности <...> с перспективой выделения 100 млрд евро. Если государства-члены ЕС согласятся, то мы найдем на это средства", - сказал он.
Бретон не пояснил, какие именно меры Евросоюз должен для этого принять.
В сентябре 2023 года депутаты Европарламента (ЕП) поддержали предложение Еврокомиссии о создании инструмента по укреплению оборонно-промышленной базы ЕС посредством общих закупок.
При помощи нового инструмента предполагается довести общие расходы на военную продукцию в рамках совместных оборонных закупок Союза до 35%. В 2021 году этот показатель составлял лишь 18%.