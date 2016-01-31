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    ЕС пообещал странам Африки 50 млн. евро на борьбу с терроризмом

    Ранее стало известно, что число жертв нападения Боко Харам в Нигерии увеличилось до 86

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Евросоюз подтвердит свой вклад в размере 50 млн. евро на оказание помощи странам Африки в борьбе с терроризмом в ходе донорской конференции в Адис-Абебе. Об этом сообщается на сайте Европейской внешнеполитической службы.

    Также в ведомстве выразили соболезнования в связи с терактом в Майдугури на северо-востоке Нигерии, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Наши мысли и соболезнования обращены к семьям и друзьями тех, кто пострадал", — говорится в сообщении.

    Ранее стало известно, что число жертв нападения "Боко Харам" в Нигерии увеличилось до 86.

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