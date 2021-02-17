ЕС подпишет второй контракт с компаниями Pfizer и Moderna

Первую дозу вакцины от коронавируса в Евросоюзе получили 22 млн человек, что составляет примерно 5% населения сообщества.

Еврокомиссия (ЕК) подпишет второй контракт с германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer на доставку в ЕС дополнительных 300 млн доз вакцины от COVID-19. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис.

"Сегодня днем я подпишу второй контракт с BioNTech и Pfizer для получения дополнительных 300 млн доз вакцины от COVID-19. Это следует за нашим соглашением от 8 января, достигнутым с компаниями", - написала она в Twitter.

В прошлом году Еврокомиссия подписала с Pfizer контракт на предзаказ 300 млн доз вакцины, которые компания должна поставить до конца сентября 2021 года. Таким образом, после подписания нового контракта ЕК намерена купить у этой компании 600 млн доз препарата.

Еврокомиссия также утвердила второй контракт с американской компанией Moderna на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины от нового коронавируса.

"Я рада объявить, что Еврокомиссия сегодня утвердила второй контракт с компанией Moderna на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины", - сказала сообщила в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она также рассказала, что первую дозу вакцины от коронавируса в Евросоюзе получили 22 млн человек, что составляет примерно 5% населения сообщества. "К настоящему времени Евросоюз получил 33 млн доз вакцин. 22 млн человек, около 5% населения, уже вакцинированы первой дозой, 7 млн человек - двумя дозами", - сказала она.