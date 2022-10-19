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ЕС подготовил новые санкции против Ирана за возможные поставки оружия России

ЕС подготовил новые санкции против Ирана за возможные поставки оружия России Евросоюз (ЕС) подготовил новый пакет санкций против Ирана за якобы продажу оружия России, и собирается согласовать этот вопрос со странами-членами европейского сообщества.
Другие страны
19 октября 2022 г. 11:06
ЕС подготовил новые санкции против Ирана за возможные поставки оружия России

Евросоюз (ЕС) подготовил новый пакет санкций против Ирана за якобы продажу оружия России, и собирается согласовать этот вопрос со странами-членами европейского сообщества.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС. По данным издания, санкции могут быть введены в отношении пяти физических и трех юридических лиц.

"Дипломаты надеются согласовать новый пакет [санкций] сегодня или по меньшей мере к саммиту лидеров ЕС в четверг и пятницу, - отмечает издание.

Высокопоставленный чиновник заявил, что индивидуальные санкции можно ввести гораздо быстрее, чем экономические, которые вряд ли могут иметь сильный эффект, учитывая, что Иран уже находится под серьезными санкциями.

Ранее сообщалось, что США, Великобритания и Франция намерены поднять вопрос о поставках иранских вооружений, БПЛА России, которые применяются в Украине, на закрытом заседании Совета безопасности ООН в среду.

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Версия на английском языке EU preparing new sanctions against Iran for possible arms supplies to Russia
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Rusiyaya silah tədarükünə görə İrana qarşı yeni sanksiyalar hazırlayıb

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