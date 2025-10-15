Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    ЕС планирует увеличить к концу 2027 года долю совместных закупок БПЛА до 40%

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 16:24
    ЕС планирует увеличить к концу 2027 года долю совместных закупок БПЛА до 40%

    Евросоюз планирует увеличить к концу 2027 года долю совместных закупок беспилотников более чем вдвое, до 40%.

    Как передает Report, об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на документ Еврокомиссии.

    Целью инициативы, которая предполагает полную перестройку военного планирования и закупок ЕС, является достижение боеготовности к 2030 году.

    Один из этапов плана - создание к началу 2026 года коалиций для руководства проектами в области беспилотников и средств противодействия им. Запуск самих проектов запланирован на середину следующего года. В их числе - "Европейская инициатива по защите от дронов", которая будет основана на опыте Украины по противодействию БПЛА. Реализация проектов ожидается до конца 2028 года.

    Для наращивания военной мощи ЕС одобрил выделение €150 млрд. Кроме того, предлагается создать совместно с Европейским инвестиционным банком фонд в размере €1 млрд для поддержки оборонных проектов.

    Евросоюз беспилотники Украина ЕИБ

    Последние новости

    17:13

    Блокирование Грецией участия Турции в SAFE только вредит интересам ЕС

    Другие страны
    17:10

    Общая стоимость платных услуг в Азербайджане выросла более чем на 9%

    Бизнес
    17:08

    Изменен состав некоторых окружных избирательных комиссий

    Внутренняя политика
    17:06

    В ближайшие два дня в ряде районов ожидается дождь и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    16:49

    Кобахидзе: Грузия укрепляет стратегическую позицию на Среднем коридоре

    Инфраструктура
    16:45

    В Грузии в I чтении утвержден законопроект, ограничивающий политдеятельность определенных лиц

    В регионе
    16:43

    Германия в ближайшие годы потратит 10 млрд евро на беспилотники

    Другие страны
    16:33

    Пакистанские военные нанесли точечные удары по позициям талибов в Афганистане

    Другие страны
    16:29

    Белоусов: НАТО активизировал разведывательную деятельность у границ РФ и Беларуси

    Другие страны
    Лента новостей