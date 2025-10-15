ЕС планирует увеличить к концу 2027 года долю совместных закупок БПЛА до 40%

Евросоюз планирует увеличить к концу 2027 года долю совместных закупок беспилотников более чем вдвое, до 40%.

Как передает Report, об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Целью инициативы, которая предполагает полную перестройку военного планирования и закупок ЕС, является достижение боеготовности к 2030 году.

Один из этапов плана - создание к началу 2026 года коалиций для руководства проектами в области беспилотников и средств противодействия им. Запуск самих проектов запланирован на середину следующего года. В их числе - "Европейская инициатива по защите от дронов", которая будет основана на опыте Украины по противодействию БПЛА. Реализация проектов ожидается до конца 2028 года.

Для наращивания военной мощи ЕС одобрил выделение €150 млрд. Кроме того, предлагается создать совместно с Европейским инвестиционным банком фонд в размере €1 млрд для поддержки оборонных проектов.