О нас

ЕС планирует удвоить поставки артснарядов в Украину в 2025 году

ЕС планирует удвоить поставки артснарядов в Украину в 2025 году Евросоюз (ЕС) планирует удвоить поставки боеприпасов крупного калибра Украине в течение текущего года.
Другие страны
16 мая 2025 г. 17:33
ЕС планирует удвоить поставки артснарядов в Украину в 2025 году

Евросоюз (ЕС) планирует удвоить поставки боеприпасов крупного калибра Украине в течение текущего года.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, об этом сообщил председатель Военного комитета ЕС Роберт Бригер.

"Цель состоит в том, чтобы доставить 2 млн боеприпасов крупного калибра в Украину в течение текущего года. То есть речь идет об удвоении количества, которое было поставлено в прошлом году", - заявил он.

Заявление Бригера прозвучало после встречи руководителей оборонных служб ЕС, которая состоялась в Брюсселе.

По словам Бригера, ЕС будет поощрять страны-члены производить и закупать больше боеприпасов, чтобы реализовать эту цель.

"Мы пытаемся поощрять страны-члены закупать больше, производить еще больше, используя контракты, заключенные Европейским оборонным агентством. Но мы также выдвигаем новые инициативы, то ли финансовые, то ли через интенсификацию сотрудничества с оборонной промышленностью Украины", - пояснил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU plans to double heavy caliber ammunition deliveries to Ukraine in 2025

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
15 мая 2025 г. 18:46
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
10 мая 2025 г. 18:58
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
10 мая 2025 г. 18:56
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
10 мая 2025 г. 18:31
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
10 мая 2025 г. 18:25
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
10 мая 2025 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi