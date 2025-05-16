ЕС планирует удвоить поставки артснарядов в Украину в 2025 году

Евросоюз (ЕС) планирует удвоить поставки боеприпасов крупного калибра Украине в течение текущего года.

Евросоюз (ЕС) планирует удвоить поставки боеприпасов крупного калибра Украине в течение текущего года.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, об этом сообщил председатель Военного комитета ЕС Роберт Бригер.

"Цель состоит в том, чтобы доставить 2 млн боеприпасов крупного калибра в Украину в течение текущего года. То есть речь идет об удвоении количества, которое было поставлено в прошлом году", - заявил он.

Заявление Бригера прозвучало после встречи руководителей оборонных служб ЕС, которая состоялась в Брюсселе.

По словам Бригера, ЕС будет поощрять страны-члены производить и закупать больше боеприпасов, чтобы реализовать эту цель.

"Мы пытаемся поощрять страны-члены закупать больше, производить еще больше, используя контракты, заключенные Европейским оборонным агентством. Но мы также выдвигаем новые инициативы, то ли финансовые, то ли через интенсификацию сотрудничества с оборонной промышленностью Украины", - пояснил он.