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ЕС планирует создать фонд в €20 млрд для снабжения ВСУ в течение четырех лет

ЕС планирует создать фонд в €20 млрд для снабжения ВСУ в течение четырех лет ЕС готовит план военной поддержки Украины, включающий поставки оружия и тренировку военных, на сумму в €20 млрд на следующие четыре года, который, вероятно, будет осуществляться через Европейский фонд мира.
Другие страны
19 июля 2023 г. 00:51
ЕС планирует создать фонд в €20 млрд для снабжения ВСУ в течение четырех лет

ЕС готовит план военной поддержки Украины, включающий поставки оружия и тренировку военных, на сумму в €20 млрд на следующие четыре года, который, вероятно, будет осуществляться через Европейский фонд мира.

Как передает Report, об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные дипломатические источники.

Эта сумма соответствует €5 млрд в год, что примерно равно объему военной помощи от ЕС, которую Киев получил в 2022 году и, вероятно, получит в текущем году.

"Евросоюз предложит создать целевой фонд для поддержки снабжения украинских вооруженных сил на следующие четыре года в размере €20 млрд", - отмечает издание. Этот план помощи должен дополнить предложенный Еврокомиссией пакет бюджетной помощи в €50 млрд, рассчитанный также на четыре года, для наполнения которого Еврокомиссия уже призвала страны ЕС внести в бюджет сообщества дополнительные взносы.

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