ЕС, Париж, Лондон и Берлин подтвердили свою поддержку СВПД по ядерной программе Ирана

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Представители ЕС, Франции, Германии и Великобритании во вторник на встрече в Брюсселе с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи подтвердили свою поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Консультации ЕС и тройки европейских посредников с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий [по ядерной программе] прошли в Брюсселе 8 мая. На встрече председательствовала генсек внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид, Великобритания, Германия и Франция были представлены на уровне политдиректоров, иранскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Аббас Арагчи. ЕС и тройка европейских государств использовали эту возможность, чтобы подтвердить свою поддержку полного и эффективного выполнения СВПД всеми сторонами", - говорится в сообщении.