    ЕС осуждает удар Израиля по Катару и предупреждает о риске эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 00:05
    ЕС осуждает удар Израиля по Катару и предупреждает о риске эскалации на Ближнем Востоке

    Сегодняшний авиаудар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе нарушает международное право и территориальную целостность Катара, а также создает риск дальнейшей эскалации насилия в регионе.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

    "Мы выражаем полную солидарность с властями и народом Катара, стратегическим партнером Европейского союза",- говорится в заявлении.

    В нем указывается на необходимость избежать любой эскалации войны в секторе Газа, для чего ЕС продолжит все усилия, направленные на достижение прекращения огня.

    ЕС и другие международные партнеры внесли ХАМАС в список террористических организаций и принял новый режим санкций против этой организации и "Палестинского исламского джихада" вместе с двумя пакетами ограничительных мер, введенных в 2024 году.

    Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили нанесение удара по зданию в Дохе, где находилось высшее руководство палестинского радикального движения ХАМАС. Согласно официальной информации, в результате атаки погибли "пять человек, выполнявших административные функции в штабе движения", а также один сотрудник сил безопасности Катара.

