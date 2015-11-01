ЕС осуществил 13 рейсов для депортации мигрантов без статуса беженца

Баку. 01 ноября. REPORT.AZ/ Страны Европейского союза с сентября выслали за пределы своих территорий 569 мигрантов, которым было отказано в статусе беженца. Специально для их депортации организовали не менее 13 спецрейсов в страны Балканского полуострова, а также Африки и Азии, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что более 150 человек из этой группы мигрантов были высланы из Германии. Но по данным полиции ФРГ, только за один день, 30 октября, в страну прибыли более 9 тыс. новых беженцев.

Согласно документам по организации рейсов, последний из них был датирован 23 октября, европейское пограничное агентство Frontex участвовало в проведении высылки. Полеты осуществлялись в Албанию, Армению, Грузию, Косово, Нигерию и Пакистан. Помимо этого, в октябре были осуществлены четыре полета из Италии. В общей сложности, на борту лайнеров находились 153 пассажира, которых депортировали в Египет и Тунис.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что ему стыдно быть членом ЕС, который снимает с себя ответственность за мигрантский кризис и льет лицемерные слезы из-за утонувших детей.