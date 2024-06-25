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ЕС осудил террористические нападения в Дагестане

ЕС осудил террористические нападения в Дагестане Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель осудил теракт в Дагестане и выразил соболезнования пострадавшим и близким погибших.
Другие страны
25 июня 2024 г. 00:38
ЕС осудил террористические нападения в Дагестане

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель осудил теракт в Дагестане и выразил соболезнования пострадавшим и близким погибших.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.

"Я строго осуждаю террористические нападения, целью которых стали христианские и еврейские храмы, а также силы безопасности, в воскресенье в Республике Дагестан в России. Мои глубокие соболезнования семьям погибших и искренние пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал он.

Напомним, что неизвестные в Дербенте и Махачкале совершили нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. В результате погибли 20 человек, пострадали 46, среди пострадавших и погибших есть сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица.

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