Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    ЕС остановил обсуждение санкций против Израиля из-за переговоров в Египте

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 14:56
    ЕС остановил обсуждение санкций против Израиля из-за переговоров в Египте

    Евросоюз приостановил обсуждение санкций в отношении Израиля в связи с продолжающимися в Египте переговорами по достижению мира в Газе по плану президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщил EuObserver со ссылкой на европейские дипломатические источники.

    Согласно информации, "даже низкоуровневые рабочие группы в Совете ЕС на этой неделе не будут обсуждать предложение санкций Еврокомиссии в Брюсселе".

    Приостановка связана главным образом с решением Германии и Италии дождаться результатов обсуждения плана перемирия президента США Дональда Трампа в Египте.

    По словам одного дипломата ЕС, "без поддержки Берлина и Рима большинство не выступит за санкции, предусматривающие в том числе приостановку соглашений о свободной торговле и научных грантов, не говоря уже о серьезных мерах, таких как внесение израильских министров в "черный список".

    30 сентября Трамп представил план по урегулированию по Газе из 20 пунктов, включающий в том числе прекращение боевых действий и освобождение израильских заложников. План поддержали ведущие региональные государства, в том числе Египет и Катар. Израиль и движение ХАМАС выразили согласие с планом.

    6 октября в Шарм-эш-Шейхе начались непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС о плане Трампа. Первоочередными вопросами стали освобождение израильских заложников и прекращение боевых действий в секторе Газа.

    Евросоюз Израиль санкции США Дональд Трамп Египет сектор Газа

    Последние новости

    15:08

    Казахстан предложил провести встречу интеллигенции стран ОТГ

    В регионе
    14:59

    Виктор Орбан: Венгрия на стороне Азербайджана в стратегическом плане

    Внешняя политика
    14:58

    Названо число трудовых договоров в Азербайджане

    Бизнес
    14:56

    ЕС остановил обсуждение санкций против Израиля из-за переговоров в Египте

    Другие страны
    14:55

    В Азербайджане пройдут дни культуры Туркменистана

    Внешняя политика
    14:53

    Гурбангулы Бердымухамедов: ОТГ - организация братских народов

    Внешняя политика
    14:51

    Жапаров: Под председательством Азербайджана ОТГ продолжит прогрессивное развитие

    Внешняя политика
    14:50

    У берегов Греции погибли четыре человека после крушения лодки с мигрантами

    Другие страны
    14:47

    Кыргызстан подготовил дорожную карту по экономическому сотрудничеству стран ОТГ

    Внешняя политика
    Лента новостей