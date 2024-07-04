ЕС оштрафует соцсеть X на 6% от ее прибыли

Евросоюз намерен до конца года наложить на соцсеть X Илона Маска штраф в 6% от ее мировой прибыли за нарушение новых норм ЕС по контролю онлайн-контента.

Евросоюз намерен до конца года наложить на соцсеть X американского предпринимателя Илона Маска штраф в 6% от ее мировой прибыли за нарушение новых норм ЕС по контролю онлайн-контента.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в институтах ЕС.

По его информации, это решение ожидается в рамках ведущегося против X расследования о невыполнении требований Акта о цифровых услугах ЕС, который обязывает операторов интернет-платформ на уровне алгоритмов и без судебных решений удалять контент, маркированный как запрещенный в ЕС.

До конца июля еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии контроль медийного пространства и усилия по милитаризации промышленности ЕС, озвучит последнее официальное предупреждение соцсети Маска, за которым до конца года последует штраф, сообщает агентство.

Согласно данным источников, также выдвинуты претензии о свободном распространении кадров террористического нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которые соцсеть Х не начала блокировать в режиме реального времени.