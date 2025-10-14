Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    ЕС оштрафовал люксовые бренды Gucci, Chloe и Loewe на более 157 млн евро

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 15:57
    Европейская комиссия заявила, что оштрафовала люксовые модные бренды Gucci, Chloe и Loewe на общую сумму 157 млн евро за фиксацию цен перепродажи, что нарушает правила конкуренции ЕС.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

    Расследование показало, что модные дома ограничивали своих независимых розничных партнеров как онлайн, так и офлайн - в праве самостоятельно устанавливать цены на продукцию под брендами Gucci, Chloé и Loewe.

    В частности, три модные компании вмешивались в коммерческие стратегии своих розничных продавцов, накладывая на них ограничения, такие как требование не отклоняться от: рекомендованных розничных цен; максимальных размеров скидок; и конкретных периодов распродаж.

    В некоторых случаях бренды временно запрещали предоставлять скидки вовсе. Таким образом, они стремились удерживать цены на уровне, соответствующем их собственным бутикам и онлайн-магазинам.

    "Нарушения охватывали всю территорию Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и касались почти всего ассортимента - от одежды и обуви до изделий из кожи и аксессуаров,"- говорится в заявлении.

