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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    ЕС одобрил около 3 млрд евро Украине в рамках Ukraine Facility

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 14:28
    ЕС одобрил около 3 млрд евро Украине в рамках Ukraine Facility

    Совет ЕС одобрил выделение Украине около 3 млрд евро в рамках восьмого регулярного транша по программе Ukraine Facility, включая примерно 800 млн евро из средств кредита по поддержке Украины, что делается впервые.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

    Средства будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности Украины, восстановление и модернизацию страны, работу государственного управления и проведение реформ.

    Для получения транша Украина выполнила 10 из предусмотренных программой целевых показателей. В общей сложности Киев выполнил 84 из 95 показателей, подлежащих выполнению на данный момент, или около 88%.

    Совет ЕС также внес изменения в план поддержки Украины, включив добровольный вклад Норвегии в размере 1 млрд норвежских крон (около 92 млн евро) в безвозмездной форме.

    Норвегия стала первой страной, не входящей в ЕС, которая внесла средства в первый компонент Ukraine Facility, предусматривающий поддержку Украины через План по Украине. Великобритания ранее внесла более 17 млн евро во второй компонент программы - Ukraine Investment Framework.

    После перечисления нового транша общий объем средств, полученных Украиной в рамках Ukraine Facility с середины 2024 года, превысит 32 млрд евро.

    Программа Ukraine Facility объемом более 50 млрд евро рассчитана до 2027 года и предусматривает гранты и кредиты для восстановления, реконструкции и модернизации Украины. Около 40 млрд евро из этой суммы предназначено для реформ и инвестиций, предусмотренных Планом по Украине.

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