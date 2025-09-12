Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    ЕС оценивает риски включения Турции в европейские оборонные механизмы

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 17:43
    ЕС оценивает риски включения Турции в европейские оборонные механизмы

    Еврокомиссия детально изучит запросы Турции и Южной Кореи на участие в оборонной программе SAFE (Strategic Armaments Facility in Europe), после чего примет решение о своей рекомендации в Совет ЕС для получения мандата на начало переговоров.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель ЕС Тома Рейньер.

    "На данный момент я могу подтвердить только то, что действительно, мы получили официальный запрос от Турции и Южной Кореи", - заявил Реньер, добавив, что других обращений от третьих стран в офис комиссара Кубилюса не поступало.

    Хотя официально об этом не сообщается, наиболее активными противниками участия Турции в этом оборонном инструменте являются Греция и Республика Кипр.

    "Я не могу сказать, каким путем мы пойдем - ни в отношении Турции, ни Южной Кореи", - подчеркнул представитель ЕК.

    Отвечая на вопрос о возможных опасениях некоторых государств-членов ЕС относительно участия Турции в европейских оборонных инструментах, он подчеркнул, что в регламенте SAFE предусмотрены соответствующие защитные механизмы.

    "Статья 16, гласит, что, если третья страна представляет угрозу безопасности для одного из государств-членов ЕС или для ЕС в целом, комиссия может приостановить ее участие в инструменте SAFE или не допустить этого", - пояснил он. Наличие такой угрозы, вероятно, будут изучать юристы на основе обращений стран Евросоюза.

    В рамках программы предполагается привлечение 150 млрд евро на рынках капитала, чтобы помочь государствам-членам ЕС в короткие сроки и существенно увеличить инвестиции в оборону. Средства будут предоставляться в форме долгосрочных займов по конкурентоспособным ценам и с привлекательной структурой погашения. При этом третьим странам также дается возможность участия в оборонных закупках, чем воспользовались Канада и Великобритания, присоединившиеся ранее к SAFE.

