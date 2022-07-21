ЕС объявил о выделении еще €500 млн на закупки оружия Украине

ЕС принял окончательное решение о выделении Украине пятого транша в 500 млн евро из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине.

ЕС принял окончательное решение о выделении Украине пятого транша в 500 млн евро из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Брюсселе глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"На заседании Контактной группы по Украине на министерском уровне страны - члены ЕС договорились мобилизовать пятый транш военной помощи в 500 млн евро для дальнейшей поддержки украинских вооруженных сил, - заявил он. - ЕС остается твердо сконцентрирован на оказание помощи Украине вместе со своими партнерами".

Политическая договоренность о выделении этих денег была достигнута 18 мая на встрече глав МИД ЕС.

Таким образом с марта 2022 года ЕС уже выделил на оказание военной помощи Киеву 2,5 млрд евро. Эти деньги используется в качестве компенсации странам ЕС, которые поставляют свое оружие Украине.