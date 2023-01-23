ЕС обсуждает введение санкций против Беларуси

Евросоюз обсуждает введение санкций против Белоруссии, включая возможность полного эмбарго на поставки вооружений и техники двойного назначения в страну.

Евросоюз обсуждает введение санкций против Беларуси, включая возможность полного эмбарго на поставки вооружений и техники двойного назначения в страну.

Как передает Report , об этом сообщила радиостанция RMF.

По ее данным, сейчас Германия при поддержке других стран выступает против идеи полной синхронизации белорусских санкций с российскими. Они утверждают, что до тех пор, пока вооруженные силы Беларуси физически не присоединились к участию в украинском конфликте, необходимо показывать разницу с антироссийскими санкциями.

Как сообщает журналистка RMF, обсуждается введение полного эмбарго на оружие и оборудование двойного назначения. До сих пор Беларусь может привозить с Запада некоторые элементы вооружения, а затем передавать их России, утверждает радиостанция.

Также RMF сообщает, что среди возможных санкций упоминаются запрет на экспорт из ЕС в Беларусь электроники, бытовой техники или предметов роскоши, которые она все еще импортирует. Также источники из Еврокомиссии сообщили журналистке, что санкции будут наложены на белорусские банки, потому что россияне ездят в Минск, чтобы снимать деньги в банкоматах.