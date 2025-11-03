ЕС обсуждает с Китаем экспортные ограничения и рассматривает встречные меры

Китай подтвердил, что приостановка экспортных ограничений на редкоземельные металлы, объявленная на днях, будет распространяться и на Европейский союз.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Тем не менее европейская промышленность, в первую очередь автомобильная, остается в подвешенном состоянии из-за общей неопределенности в торговых отношениях между США и Китаем. Эксперты говорят, что именно они, а не переговоры самого Брюсселя с Пекином во многом определяют ситуацию.

В ЕК подтвердили, что продолжаются консультации с Китаем по поводу экспортных ограничений. Как заявили представитель Еврокомиссии Олоф Гилл на брифинге в Брюсселе, Китай пообещал обеспечить "надежные и безопасные поставки" для производителей микрочипов, однако детали выполнения этого обязательства еще уточняются.

"Заморозка" октябрьских ограничений не означает решение всех вопросов, так как нововведения Пекина в апреле остаются в силе. Именно это обсуждалось на встрече с китайской стороной в пятницу в рамках диалога по экспортному контролю, указано в заявлении комиссии по итогам этой очной встречи.

В апреле Пекин ввел правила, обязывающие компании получать лицензии перед экспортом редкоземельных металлов, что вызывает недовольство представителей промышленности ЕС.

С августа европейские компании жалуются на остановку части производства из-за нехватки полупроводников и чипов, имеющих важное значение для многих областей высокотехнологичной промышленности.

По словам Гилла, Брюссель "добивается стабильных и предсказуемых торговых условий" в отношении поставок редкоземельных металлов и других ключевых компонентов, необходимых европейской промышленности.

При этом вопрос об ответных мерах ЕС, включая возможные торговые ограничения, остается на повестке при условии негативного исхода переговоров.

Как сообщил ранее Bloomberg, ЕК обсуждает новое торговое правило, которое может заставить некоторых китайских экспортеров поставлять редкоземельные и другие важные материалы при отправке товаров в Европу. Рассматривается также вопрос о том, следует ли использовать собственные экспортные ограничения ЕС для ослабления контроля со стороны Пекина. Но все этом находится в зачаточном состоянии.

На прошлой неделе Пекин согласился отложить на год введение новых экспортных ограничений, о чем было объявлено после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. После этого ЕС оперативно запросил у Китая гарантии, что данное решение будет распространяться и на страны блока.

Шефчович сообщил, что Брюссель и Пекин проводят "высокоуровневые официальные переговоры по экспортному контролю". "Я очень скоро вновь поговорю со своим китайским коллегой", - заявил он в прошедшие выходные журналистам в Риме. Он также добавил, что Евросоюз рассматривает возможность совместных закупок критически важных сырьевых ресурсов, чтобы снизить зависимость от отдельных поставщиков.