ЕС обсудит военную поддержку Украине в Копенгагене

26 августа 2025 г. 18:36
В Копенгагене 28-29 августа пройдет неформальная встреча министров обороны стран ЕС, посвященная вопросам безопасности и обороны.

Об этом передает Report со ссылкой на датское председательство в Совете ЕС.

В ходе заседаний основное внимание будет уделено военной поддержке Украине, укреплению европейской оборонной готовности, а также миссиям и операциям ЕС.

В первый день министры примут участие в предварительном мероприятии по вопросам обороны. Основные стратегические дискуссии состоятся 29 августа в рамках рабочих сессий.

