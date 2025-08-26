ЕС обсудит военную поддержку Украине в Копенгагене

В Копенгагене 28-29 августа пройдет неформальная встреча министров обороны стран ЕС, посвященная вопросам безопасности и обороны.

В Копенгагене 28-29 августа пройдет неформальная встреча министров обороны стран ЕС, посвященная вопросам безопасности и обороны.

Об этом передает Report со ссылкой на датское председательство в Совете ЕС.

В ходе заседаний основное внимание будет уделено военной поддержке Украине, укреплению европейской оборонной готовности, а также миссиям и операциям ЕС.

В первый день министры примут участие в предварительном мероприятии по вопросам обороны. Основные стратегические дискуссии состоятся 29 августа в рамках рабочих сессий.