ЕС не смог назвать ответственных за инцидент с кабелями в Балтийском море

Евросоюз не может назвать ответственных за инцидент с повреждением подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море и не связывает его с решением об отмене ограничений на применение западного дальнобойного оружия по территории России.

Евросоюз не может назвать ответственных за инцидент с повреждением подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море и не связывает его с решением об отмене ограничений на применение западного дальнобойного оружия по территории России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС.

"ЕС уже отреагировал на эти инциденты. Мы не можем пока назвать ответственных за эти инциденты, чтобы не подливать масла в огонь", - сказал он. По его словам, спекулировать на этой теме сейчас было бы безответственно. Боррель добавил, что не видит связи между повреждением кабелей и решением США об отмене ограничений на применение дальнобойного оружия по территории РФ.

Напомним, что в Балтийском море 17-18 ноября были повреждены два кабеля, один связывает Германию с Финляндией и пролегает вдоль трубопровода "Северный поток", другой - Швецию с Литвой.