​ЕС не достиг соглашения с Турцией по решению миграционного кризиса

Баку. 8 Марта. REPORT.AZ/ Лидеры Евросоюза не смогли достичь соглашения с Турцией по плану урегулирования миграционного кризиса.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

«Нескольким странам понравились предложения Турции, но сегодня решение не может быть принято, потому что времени на подготовку слишком мало», — сообщил источник.

Работа в направлении решения кризиса продолжится в ближайшие дни, говорится в сообщении.

В настоящий момент в Брюсселе проходит внеочередной саммит Турция – ЕС, на котором страны должны утвердить меры по борьбе с миграционным кризисом в Европе.