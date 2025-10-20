ЕС назначает координатора по борьбе с "теневым флотом" России

Европейский союз намерен усилить меры против так называемого "теневого флота" России, который, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас, "финансирует войну и используется как инструмент гибридных атак".

Как сообщает европейское бюро Report, глава евродипломатии сообщила о назначении спецпредставителя представителя, который изучит лучшие практики и будет координировать совместные действия по ограничению деятельности флота и перекрытию финансовых потоков, связанных с экспортом российской нефти.

"Теневой флот Москвы подпитывает военную машину России и служит плацдармом для гибридных атак. Сегодня министры (главы МИД стран ЕС - ред.) обсудили необходимость более решительных действий, включая расширение полномочий для досмотра судов, связанных с этим флотом", - заявила Каллас по итогам заседания Совета по иностранным делам в Люксембурге.

"Нам нужна более жесткая, общеевропейская политика против теневого флота. Каждый шаг, который сокращает военные доходы России, приближает нас к миру", - подчеркнула Каллас.