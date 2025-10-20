Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    ЕС назначает координатора по борьбе с "теневым флотом" России

    • 20 октября, 2025
    • 17:43
    ЕС назначает координатора по борьбе с теневым флотом России

    Европейский союз намерен усилить меры против так называемого "теневого флота" России, который, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас, "финансирует войну и используется как инструмент гибридных атак".

    Как сообщает европейское бюро Report, глава евродипломатии сообщила о назначении спецпредставителя представителя, который изучит лучшие практики и будет координировать совместные действия по ограничению деятельности флота и перекрытию финансовых потоков, связанных с экспортом российской нефти.

    "Теневой флот Москвы подпитывает военную машину России и служит плацдармом для гибридных атак. Сегодня министры (главы МИД стран ЕС - ред.) обсудили необходимость более решительных действий, включая расширение полномочий для досмотра судов, связанных с этим флотом", - заявила Каллас по итогам заседания Совета по иностранным делам в Люксембурге.

    "Нам нужна более жесткая, общеевропейская политика против теневого флота. Каждый шаг, который сокращает военные доходы России, приближает нас к миру", - подчеркнула Каллас.

    Евросоюз Кая Каллас теневой флот российско-украинская война

    Лента новостей