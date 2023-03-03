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ЕС может ввести санкции против Китая

ЕС может ввести санкции против Китая ЕС намерен ввести санкции против Пекина, если получит подтверждение поставок Китаем оружия России.
Другие страны
3 марта 2023 г. 23:28
ЕС может ввести санкции против Китая

ЕС намерен ввести санкции против Пекина, если получит подтверждение поставок Китаем оружия России.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в институтах ЕС.

"Это будет последней красной линией, если Китай будет поставлять оружие России. ЕС ответит санкциями", - цитирует агентство неназванного чиновника.

21 февраля на пресс-конференции в Брюсселе глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что заявил Китаю о неприемлемости поставок оружия России в ходе разговора с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

По его словам, Ван И заверил, что Китай не поставляет оружие России.

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