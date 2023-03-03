ЕС может ввести санкции против Китая

ЕС намерен ввести санкции против Пекина, если получит подтверждение поставок Китаем оружия России.

ЕС намерен ввести санкции против Пекина, если получит подтверждение поставок Китаем оружия России.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в институтах ЕС.

"Это будет последней красной линией, если Китай будет поставлять оружие России. ЕС ответит санкциями", - цитирует агентство неназванного чиновника.

21 февраля на пресс-конференции в Брюсселе глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что заявил Китаю о неприемлемости поставок оружия России в ходе разговора с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

По его словам, Ван И заверил, что Китай не поставляет оружие России.