ЕС планирует подписать соглашение об упрощении визового режима с Беларусью осенью

Беларусь и Евросоюз могут подписать соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии осенью.

Как передает Report, об этом в интервью агентству БелаПАН заявил глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.

"Тут важно сказать, что мы завершили все переговоры по тексту соглашения (об упрощении визовых формальностей - ред.) в июне. Сейчас документ проходит внутригосударственные процедуры согласования в Беларуси и в ЕС. На встрече с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем мы говорили о том, что подпишем соглашение осенью, точная дата еще не определена, но должна же я оставить какую-то работу для своего преемника. Я твердо уверена, что этот документ мы подпишем", - заявил А.Викторин

По ее словам, планируется, что в связи с подписанием соглашений в Минск может приехать глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Такая возможность рассматривается, обсуждаются даты, которые необходимо согласовать. Но у нее есть стремление посетить Беларусь", - добавил А.Викторин.

Глава представительства напомнила, что в отношении Белоруссии продолжает действовать часть санкций ЕС.

"Тем не менее, даже с учетом сохраняющихся санкций, удалось добиться некоторого прогресса, в частности в эмбарго на поставки вооружения сделано исключение для экспорта биатлонного снаряжения и спортивных винтовок", - подчеркнула глава представительства ЕС.