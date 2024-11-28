ЕС может сократить число дипломатов из-за ограниченного бюджета

Евросоюз может сократить число сотрудников в ряде своих представительств в Африке, Азии и Латинской Америке в условиях ограниченного бюджета.

Евросоюз может сократить число сотрудников в ряде своих представительств в Африке, Азии и Латинской Америке в условиях ограниченного бюджета.

Как передает Report, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.

"Это должно быть достигнуто в условиях ограниченного бюджета", - приводит газета выдержку из документа.

Вынужденная мера связана с тем, что Европейская служба внешних связей (EEAS) превысила свой бюджет на 2024 год, а в следующем году в связи с увеличением расходов и инфляцией ситуация может ухудшиться.

"Европейская комиссия продвигает планы по резкому сокращению числа сотрудников во многих своих посольствах, чтобы укрепить штат в странах, где, как она полагает, блок имеет стратегические интересы", - говорится в материале издания.

ЕС имеет 145 представительств по всему миру. В документе говорится о том, что блок нуждается в сети представительств, "которая бы лучше соответствовала" новым политическим приоритетам. По данным издания, в ЕС планируют сократить штат во многих странах Африки, Азии и Латинской Америки.