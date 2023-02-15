ЕС может продлить приостановку лицензий на вещание российских СМИ

Евросоюз (ЕС) может включить в 10 пакет санкций в отношении России продление приостановки действия лицензий на вещание российских СМИ.

Евросоюз (ЕС) может включить в 10 пакет санкций в отношении России продление приостановки действия лицензий на вещание российских СМИ.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на предварительный вариант документа.

"Другие предложения включают продление срока действия лицензий на вещание средств массовой информации, контролируемых российским государством и обвиняемых в распространении пропаганды, манипулировании и искажении фактов, направленных против ЕС и его соседей", - пишет агентство.

Ранее сообщалось о том, что ЕС также обсуждает введение санкций касательно банковского сектора РФ. В новый пакет санкций могут войти четыре банка.