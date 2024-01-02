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ЕС может потерять более $2 млрд из-за просроченных препаратов от COVID-19

ЕС может потерять более $2 млрд из-за просроченных препаратов от COVID-19 Европейские страны могут потерять до $2,2 млрд к февралю 2024 года из-за истечения срока годности препаратов от коронавируса.
Другие страны
2 января 2024 г. 01:16
ЕС может потерять более $2 млрд из-за просроченных препаратов от COVID-19

Европейские страны могут потерять до $2,2 млрд к февралю 2024 года из-за истечения срока годности препаратов от коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической группы Airfinity.

По ее информации, такие страны, как Великобритания, Франция, Испания и Италия уже потеряли порядка $1,1 млрд из-за истекшего срока годности вакцин Paxlovid американской компании Pfizer. К февралю количество просроченного препарата достигнет 3,1 млн курсов. Такое явление связано с жестким контролем над доступом лекарства для населения и переоценке потребностей на рынке.

"Правительства были заинтересованы в приобретении высокоэффективного противовирусного препарата, и перед ними стояла сложная задача оценить спрос с учетом множества неизвестных факторов", - объяснил причину переизбытка лекарства аналитик Airfinity Марко Галлото.

Компания Pfizer также назвала массовую ликвидацию просроченных вакцин «неизбежным следствием пандемии, естественным результатом того, что производители и правительства совместно стремятся как можно быстрее преодолеть кризис общественного здравоохранения с целью - защитить свое население».

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Версия на азербайджанском языке Aİ vaxtı keçmiş COVID-19 dərmanlarına görə 2,2 milyard dollar itirə bilər

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