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ЕС может на год раньше отказаться от российского газа

ЕС может на год раньше отказаться от российского газа Европейский парламент рассматривает предложения об ускорении отказа ЕС от российского газа на один год - с января 2027 года.
Другие страны
25 июля 2025 г. 21:34
ЕС может на год раньше отказаться от российского газа

Европейский парламент рассматривает предложения об ускорении отказа ЕС от российского газа на один год - с января 2027 года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, содержащие поправки законодателей к предложению ЕК.

В прошлом месяце ЕК внесла в парламент предложение о поэтапном отказе от всего импорта российского газа к 1 января 2028 года. Это предложение станет юридическим основанием для формулировки дополнительной инициативы об ускорении сроков отказа. Согласно новому предложению, ЕС начнет поэтапный отказ по новым и краткосрочным контрактам уже с января 2026 года, отмечает агентство.

По словам дипломатов стран ЕС, правительства вряд ли поддержат перенос запрета на год раньше. Однако законодатели смогут использовать это требование в качестве переговорного рычага для других изменений. Например, авторы инициативы предлагают ввести штрафные санкции для компаний, нарушающих запрет, вплоть до отзыва лицензий на торговлю энергоносителями.

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