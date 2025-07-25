ЕС может на год раньше отказаться от российского газа

Европейский парламент рассматривает предложения об ускорении отказа ЕС от российского газа на один год - с января 2027 года.

Европейский парламент рассматривает предложения об ускорении отказа ЕС от российского газа на один год - с января 2027 года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, содержащие поправки законодателей к предложению ЕК.

В прошлом месяце ЕК внесла в парламент предложение о поэтапном отказе от всего импорта российского газа к 1 января 2028 года. Это предложение станет юридическим основанием для формулировки дополнительной инициативы об ускорении сроков отказа. Согласно новому предложению, ЕС начнет поэтапный отказ по новым и краткосрочным контрактам уже с января 2026 года, отмечает агентство.

По словам дипломатов стран ЕС, правительства вряд ли поддержат перенос запрета на год раньше. Однако законодатели смогут использовать это требование в качестве переговорного рычага для других изменений. Например, авторы инициативы предлагают ввести штрафные санкции для компаний, нарушающих запрет, вплоть до отзыва лицензий на торговлю энергоносителями.