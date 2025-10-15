ЕС держит миссию EUBAM Rafah в режиме ожидания на фоне усугубляющегося кризиса в Газе

Миссия Европейского Союза по приграничной помощи (EUBAM), которую планируется развернуть на пропускном пункте "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа, продолжает находиться в состоянии повышенной готовности. Европейские наблюдатели готовы немедленно приступить к работе, как только позволит ситуация в регионе.

Как сообщает европейское бюро Report, так отреагировал представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни на вопрос о последних действиях Евросоюза в регионе после подписания в Египте соглашения по урегулированию в Газе.

Но уточнять, что именно препятствует развертыванию миссии, представитель ЕС не стал: " Я не могу раскрывать конкретные детали, но мы поддерживаем полную готовность и способны начать развертывание миссии в кратчайшие сроки".

Отвечая на вопрос Report о недавнем заявлении официальных лиц Израиля о том, что "Рафах" не будет открыт, аль-Ануни подчеркнул неизменность позиции Европейского Союза.

"Мы настоятельно призываем все вовлеченные стороны к полному выполнению достигнутого соглашения без дальнейших задержек. Это критически важно для установления долговременного прекращения огня, освобождения всех удерживаемых заложников и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи на всю территорию сектора Газа. Когда мы говорим о мирном плане, это, безусловно, включает пункт 8, непосредственно касающийся функционирования пропускного пункта и, соответственно, нашей миссии", – пояснил представитель ЕС.

Отвечая на обеспокоенность журналистов относительно решения израильского правительства ограничить объемы гуманитарной помощи, поступающей в Газу, из-за предполагаемого невыполнения ХАМАС обязательств по возвращению тел погибших заложников, дипломат уточнил, что данные ограничения не затрагивают непосредственно деятельность миссии EUBAM.

"Наша миссия ориентирована прежде всего на контроль за передвижением людей, в то время как потоки гуманитарной помощи проходят через другие пропускные пункты, включая "Керем-Шалом" ("Керем Абу Салем")", – пояснил аль-Ануни.

EUBAM Rafah была создана в ноябре 2005 года как гражданская миссия в рамках Общей политики безопасности и обороны Европейского Союза. Ее первоначальной задачей была поддержка реализации Соглашения о передвижении и доступе, заключенного между правительством Израиля и Палестинской национальной администрацией.