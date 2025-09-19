ЕС к концу года предложит полный запрет на российский СПГ

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    • 19 сентября, 2025
    • 13:38
    Европейская комиссия предложит запретить импорт российского СПГ к 1 января 2027 года, на год раньше запланированного срока в рамках 19-го пакета санкций против Москвы.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Один из источников сообщил, что введение запрета на СПГ стало приоритетом после телефонного разговора председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом во вторник.

    ЕС предлагал поэтапный отказ через другие правовые тексты к 1 января 2028 года, но Трамп неоднократно призывал блок быстрее прекратить закупки российских энергоносителей, прежде чем он предпримет какие-либо дальнейшие меры давления на Москву.

    Комиссия представит свой предложенный 19 пакет санкций позднее в пятницу. Ожидается, что новые ограничения также затронут большую часть российского теневого танкерного флота, криптовалюты, российские и центральноазиатские банки, китайские нефтеперерабатывающие заводы, а также экономические зоны.

