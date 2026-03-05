В ЕС обсуждают финансирование ремонта нефтепровода "Дружба"

Европейский союз рассматривает возможность предоставления Украине финансовой помощи для ремонта нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Дружба".

Как передает Report об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации, причиной такого решения стала блокировка Венгрией и Словакией поддержки Украины и антироссийских санкций ЕС до возобновления поставок нефти по трубопроводу.

"Европейская комиссия, являющаяся исполнительным органом ЕС, может оказать поддержку в рамках бюджетной помощи, предоставляемой Украине. ЕС также готов оказать экспертную помощь", - сообщили источники на условиях анонимности.

Отметим, что транзит нефти по "Дружбе" в Словакию и и Венгрию прекратился 27 января 2026 года из-за повреждения оборудования на западе Украины после удара российского беспилотника.

Словакия и Венгрия неоднократно требовали от Украины восстановления транзита нефти по этому трубопроводу.