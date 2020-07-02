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ЕС и Великобритания прервали раунд переговоров по Brexit из-за разногласий

ЕС и Великобритания прервали раунд переговоров по Brexit из-за разногласий Было принято совместное решение об отмене переговоров
Другие страны
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2 июля 2020 г. 18:55
ЕС и Великобритания прервали раунд переговоров по Brexit из-за разногласий

Европейский союз (ЕС) и Великобритания приняли решение досрочно прекратить очередной раунд переговоров о будущих отношениях после выхода Соединенного королевства из состава сообщества (Brexit) из-за разногласий.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня журналистам в Брюсселе информированный источник в Еврокомиссии.

"Было принято совместное с британской стороной решение об отмене переговоров в пятницу", - заявил он. Нынешний раунд стартовал в понедельник и стал первой после карантина личной встречей групп переговорщиков со стороны ЕС во главе с Мишелем Барнье и Великобритании во главе с Дэвидом Фростом.

"Между ЕС и Великобританией сохраняются серьезные разногласия после четырех дней очных переговоров", - заявил ранее в четверг Барнье.

"Мы завершили наши дискуссии по широкому кругу вопросов в рамках переговоров, продлившихся чуть более трех дней. Переговоры были всеобъемлющими и полезными, но на них также проявились значительные различия, которые остаются между нами по ряду важных вопросов", - заявил Д.Фрост.

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