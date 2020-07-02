ЕС и Великобритания прервали раунд переговоров по Brexit из-за разногласий

Было принято совместное решение об отмене переговоров

Европейский союз (ЕС) и Великобритания приняли решение досрочно прекратить очередной раунд переговоров о будущих отношениях после выхода Соединенного королевства из состава сообщества (Brexit) из-за разногласий.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня журналистам в Брюсселе информированный источник в Еврокомиссии.

"Было принято совместное с британской стороной решение об отмене переговоров в пятницу", - заявил он. Нынешний раунд стартовал в понедельник и стал первой после карантина личной встречей групп переговорщиков со стороны ЕС во главе с Мишелем Барнье и Великобритании во главе с Дэвидом Фростом.

"Между ЕС и Великобританией сохраняются серьезные разногласия после четырех дней очных переговоров", - заявил ранее в четверг Барнье.

"Мы завершили наши дискуссии по широкому кругу вопросов в рамках переговоров, продлившихся чуть более трех дней. Переговоры были всеобъемлющими и полезными, но на них также проявились значительные различия, которые остаются между нами по ряду важных вопросов", - заявил Д.Фрост.