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    ЕС и Турция открыли новую главу в переговорах о вступлении Анкары в сообщество

    Сегодня мы открываем новую главу в переговорах о членстве - 17-ю главу по экономике

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Евросоюз и Турция открыли новую главу в переговорах о вступлении Анкары в сообщество, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава МИД председательствующего в Совете ЕС Люксембурга Жан Ассельборн.

    "Сегодня мы открываем новую главу в переговорах о членстве - 17-ю главу по экономике", - сказал он.

    Новая глава в переговорах о членстве Турции в ЕС не открывает Анкаре двери еврозоны, отметил Ассельборн.

    Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан отметил, в свою очередь, что открытие 17-й главы является "сигналом о том, что переговорный процесс двигается вперед".

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