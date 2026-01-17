ЕС и Mercosur подписали соглашение о свободной торговле

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 21:00
    Страны Евросоюза и Южной Америки, входящие в Mercosur, заключили соглашение о свободной торговле в парагвайском Асунсьоне, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе.

    Как передает Report со ссылкой на Euractiv, договор, который обсуждался более 25 лет, создаст зону свободной торговли с населением 718 млн человек и ВВП в размере 22,4 трлн долларов.

    Со стороны Mercosur в подписании участвовали президент Парагвая Сантьяго Пенья, президент Боливии Родриго Пас, президент Аргентины Хавьер Милей и президент Уругвая Яманду Орси, а также президент Панамы Хосе Рауль Мулино, ассоциированный член организации.

    "Мы выбираем справедливую торговлю вместо тарифов, мы выбираем продуктивное долгосрочное партнерство вместо изоляции, и, прежде всего, мы намерены обеспечить реальные и ощутимые выгоды для наших народов и компаний", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на церемонии подписания.

    Она подчеркнула геополитическую важность соглашения: "Когда два региона, подобные нашим, высказываются единым голосом по глобальным вопросам, мир прислушивается".

    Отметим, что фермеры по всей Европе в последние недели активно протестовали против заключения данного соглашения, которое, по их мнению, ставит под удар конкурентоспособность производимой ими продукции. По данным ряда СМИ, во вторник в знак протеста 5000 фермеров и 1000 тракторов прибудут к зданию Европейского парламента в Страсбурге.

