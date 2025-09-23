ЕС и Индонезия договорились о свободной торговле

ЕС и Индонезия завершили переговоры по соглашениям об экономическом партнерстве (CEPA) и защите инвестиций (IPA).

Как сообщает европейское бюро Report, договоренность о свободной торговле с Индонезией является очередным шагом в рамках многовекторной стратегии ЕК по достижению благоприятных торговых отношений с отдельными странами и союзами в условиях неопределенностей и тарифных войн в мире.

По подсчетам ЕК, в общей сложности экспортеры ЕС сэкономят около 600 миллионов евро в год на пошлинах при поставках на индонезийский рынок, а европейские продукты станут более доступными для потребителей этой страны.

Отмены импортных пошлин коснутся 98,5% тарифных линий и упрощения процедур экспорта товаров ЕС в Индонезию, включая ключевые: автомобили и агропродовольственная продукция.

Индонезия является мировым лидером в производстве сырья, многие виды которого жизненно важны для зеленых и цифровых секторов, указали в ЕК.

Договоренность создаст зону свободной торговли для более чем 700 миллионов потребителей в ЕС и Индонезии, основанную на прозрачности и предсказуемости, считают здесь.

За исключением культур, которые не выращиваются в ЕС, страны Европы уже экспортирует больше продукции агропрома в Индонезию, чем импортируют. Экспорт сектора в Индонезию составляет 1 млрд. евро в год.

"Эти перспективные и взаимовыгодные соглашения стали ключевой вехой в реализации стратегии ЕС по диверсификации и партнерству, укреплению торговых и инвестиционных связей с крупной экономикой и созданию новых экспортных возможностей и более безопасных цепочек поставок энергии и сырья",- заявили в Еврокомиссии.

По словам президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сделка с Индонезией создает новые возможности для бизнеса и фермеров ЕС в крупной и растущей экономике.

Соглашения будут подписаны после одобрения Советом Евросоюза.