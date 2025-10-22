ЕС и Египет подпишут соглашения на миллиарды евро

В ходе первого саммита ЕС-Египет, который пройдет сегодня вечером в Брюсселе, будет подписан меморандум по второй программе макрофинансовой помощи Каиру стоимостью 4 млрд евро.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Еврокомиссию, также будет подписано финансовое соглашение на 75 млн евро на поддержку социально-экономических реформ.

Пакет предусматривает и присоединение Египта к программе Horizon Europe на 2021-2027 годы. Это флагманская программа общим бюджетом около 95,5 млрд евро.

Саммит направлен на укрепление политических и экономических связей, как это предусмотрено Стратегическим и всеобъемлющим партнерством ЕС-Египет, подписанным в марте 2024 года.

В нем примут участие президенты Европейского совета Антониу Кошта, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

На полях саммита ЕК проведет мероприятие высокого уровня ЕС-Египет по инвестициям, конкурентоспособности и инновациям, где будут обсуждаться углубление экономического сотрудничества и привлечение стратегических инвестиций, стимулирование реформ, укрепление совместной промышленной конкурентоспособности и пр.