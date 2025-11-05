ЕС хочет создать "военный Шенген" для быстрого перемещения войск

Евросоюз планирует устранить бюрократические и таможенные барьеры для свободного передвижения войск и военной техники внутри сообщества. В связи с этим ведется работа над созданием "военного Шенгена".

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция RMF FM.

"Европейская комиссия представит 19 ноября документ о военной мобильности ЕС, то есть об эффективном перемещении больших объемов техники, личного состава, средств военного снабжения в странах ЕС", - говорится в сообщении.

Речь идет о создании "зоны военной мобильности ЕС с гармонизированными правилами и процедурами, а также сетью наземных коридоров, аэропортов и морских портов" для того, чтобы "обеспечить бесперебойную транспортировку войск и военной техники на случай войны или серьезного кризиса".

По данным RMF FM, европейские чиновники обеспокоены тем, что в настоящее время европейские мосты, автомобильные и железные дороги не подходят для быстрого перемещения танков, солдат и военного снабжения.