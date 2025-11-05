Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    ЕС хочет создать "военный Шенген" для быстрого перемещения войск

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 14:50
    ЕС хочет создать военный Шенген для быстрого перемещения войск

    Евросоюз планирует устранить бюрократические и таможенные барьеры для свободного передвижения войск и военной техники внутри сообщества. В связи с этим ведется работа над созданием "военного Шенгена".

    Как передает Report, об этом сообщает радиостанция RMF FM.

    "Европейская комиссия представит 19 ноября документ о военной мобильности ЕС, то есть об эффективном перемещении больших объемов техники, личного состава, средств военного снабжения в странах ЕС", - говорится в сообщении.

    Речь идет о создании "зоны военной мобильности ЕС с гармонизированными правилами и процедурами, а также сетью наземных коридоров, аэропортов и морских портов" для того, чтобы "обеспечить бесперебойную транспортировку войск и военной техники на случай войны или серьезного кризиса".

    По данным RMF FM, европейские чиновники обеспокоены тем, что в настоящее время европейские мосты, автомобильные и железные дороги не подходят для быстрого перемещения танков, солдат и военного снабжения.

