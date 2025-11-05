İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Avropa İttifaqı "Hərbi Şengen" yaratmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2025
    • 15:27
    Avropa İttifaqı Hərbi Şengen yaratmaq niyyətindədir

    Avropa İttifaqı (Aİ) birlik daxilində qoşunların və hərbi texnikanın sərbəst hərəkəti üçün bürokratik və gömrük maneələrini aradan qaldırmağı planlaşdırır. Bununla əlaqədar olaraq "hərbi Şengen"in yaradılması üzərində iş aparılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə RMF FM radiostansiyası məlumat yayıb.

    "Avropa Komissiyası noyabrın 19-da Aİ-nin hərbi mobilliyi, yəni Aİ ölkələrində böyük həcmli texnika, şəxsi heyət, hərbi təchizat vasitələrinin effektiv şəkildə yerdəyişməsi haqqında sənəd təqdim edəcək", - məlumatda bildirilib.

    Söhbət müharibə və ya ciddi böhran halında qoşunların və hərbi texnikanın fasiləsiz daşınmasını təmin etmək üçün harmonizasiya olunmuş qaydalar və prosedurlarla, həmçinin quru dəhlizləri, hava və dəniz limanları şəbəkəsi ilə Aİ-nin hərbi mobillik zonasının yaradılmasından gedir.

    Avropa İttifaqı "hərbi Şengen" Avropa Komissiyası gömrük maneələri
    ЕС хочет создать "военный Шенген" для быстрого перемещения войск

    Son xəbərlər

    16:04

    Zərdabda adları "Qırmızı kitab"a düşən quşları ovlayan ata və oğul saxlanılıb

    Hadisə
    16:01

    AEBA: İran müfəttişlərimizi bütün nüvə obyektlərinə buraxmalıdır

    Region
    15:57

    Fərəc Əliyev: "Əsas məqsəd "Neftçi" İdman Klubunu daha müasir və dinamik səviyyəyə qaldırmaqdır"

    Fərdi
    15:57

    Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin olunub

    İnfrastruktur
    15:52

    Bakıdakı bütün avtobuslarda NFC ödənişləri mümkün olacaq

    İnfrastruktur
    15:50
    Foto

    Azərbaycan və Keniya minatəmizləmə sahəsində təcrübələrini bölüşüb

    Daxili siyasət
    15:44
    Rəy

    İraqda seçkiqabağı vəziyyət: Bağdad şəffaf və ədalətli kampaniya vəd edir - ŞƏRH

    Analitika
    15:40
    Foto

    Vüqar Rəhimzadə Culfada seçiciləri ilə növbəti görüşünü keçirib

    Daxili siyasət
    15:38

    Ukrayna ilk dəfə "Genişləndirilmiş tərəfdaşlıq" statusunu alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti