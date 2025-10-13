ЕС готов пересмотреть предложения по санкциям против Израиля

Европейская комиссия может пересмотреть предложения о частичном приостановлении Соглашения об ассоциации с Израилем и санкциях против двух министров правительства Биньямина Нетаньяху в случае изменения политической ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава пресс-службы ЕС Паула Пиньо, отвечая на вопрос о санкциях в отношении Израиля после достижения соглашения о прекращении огня в Газе.

По ее словам, данные меры были предложены "в конкретных обстоятельствах", и если ситуация изменится, "это может повлиять и на сами предложения".

"Однако, мы пока не на этой стадии", - добавила она.

Представитель Европейской внешнеполитической службы Анвар аль Ануни со своей стороны на брифинге заявил, что все эти вопросы будут рассматриваться на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Он добавил, что ЕС приветствует соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС и мирный план, поблагодарив за посредничество США, Катар, Египет и Турцию. Европейский союз, по его словам, готов "активировать весь свой инструментарий" для поддержки реализации мирного соглашения, включая помощь в восстановлении Газы и реформировании Палестинской администрации.

В первую очередь, миссия ЕС EUBAM в Рафахе будет возобновлена уже в среду, чтобы обеспечить работу пограничного перехода между Газой и Египтом. Параллельно продолжит работу миссия EUPOL COPPS, поддерживающая палестинскую гражданскую полицию на Западном берегу.

ЕС остается крупнейшим донором палестинцев - с октября 2023 года выделено гуманитарной помощи на сумму свыше 500 млн евро, а в 2025–2027гг планируется выделить 1,6 млрд евро поддержки Палестинской администрации.