ЕС анонсировал изменения в правилах выдачи шенгенских виз

Брюссель может при необходимости ввести общеевропейские правила, включая ужесточение условий для выдачи многократных виз, исходя из соображений безопасности и миграционных рисков, несмотря на то, что визовая политика остается в компетенции стран-членов ЕС.

Как передает европейское бюро Report, так прокомментировал официальный представитель ЕС Маркус Ламмерт появившиеся сообщения о готовящемся ужесточении правил выдачи шенгенской визы россиянам.

По его словам, хотя в 2022 году были введены определенные ограничения для граждан РФ, запрета на предоставление многократных виз не было.

При этом Ламмерт дал понять, что ситуация может измениться, намекнув журналистам, что "стоит ждать новостей по этому поводу в ближайшее время".

С началом войны в Украины ЕС уже приостановил соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз и рекомендовал странам-членам "деприоритизировать" выдачу "шенгена" россиянам, усилив контроль безопасности и границ.

Статистика наглядно демонстрирует масштаб изменений в визовой политике ЕС по отношению к россиянам за последние годы. Если в 2019 году гражданам России было выдано более 4 млн шенгенских виз, то в 2023 году эта цифра сократилась до 500 тыс. Однако уже в 2024 году наблюдается новый рост числа выданных виз, что, вероятно, могло стало одной из причин для рассмотрения дополнительных ограничений.