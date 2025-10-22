ЕС активизирует переговоры с Китаем по кризису поставок редкоземельных металлов

Конкурентоспособность Европы и борьба за первенство в развитии технологий, в первую очередь с Китаем, становится центральной темой в ЕС, а зависимость от китайских поставок редкоземельных металлов и компонентов - серьезным риском для промышленности, обороны и зеленого перехода.

Как сообщает европейское бюро Report, это стало еще более актуальным после недавно введенных Пекином ограничений на экспорт критически важных материалов, необходимых странам, которые хотят "выжить" в эпоху гонки инноваций.

Хотя в повестке дня завтрашнего заседания глав государств и правительств ЕС данный вопрос не стоит, обойти его при обсуждении конкурентоспособности не удастся.

Европейская комиссия подтвердила, что в ближайшие дни состоятся новые переговоры с Китаем по ситуации с ограничением экспорта редкоземельных металлов, о чем официальные представители ЕС заявили сегодня на ежедневном брифинге в Брюсселе.

Встреча между вице-президентом Еврокомиссии, комиссаром по торговле Марошем Шефчовичем и министром торговли Китая Ваном Вэнтао состоится "в ближайшее время", что по словам представителей ЕК означает "поддержание прямого политического диалога, начатого после июльского саммита ЕС–Китай".

"Мы сосредоточены на взаимодействии с китайскими властями - это первый и наиболее подходящий шаг для решения проблемы", - отметил представитель Еврокомиссии.

Приоритет на сегодня - добиться того, чтобы Китай выполнил свои обязательства по обеспечению предсказуемых условий торговли и надежных поставок для европейских компаний.

Обеспокоенность ЕС явно прослеживалась сегодня и в выступлении в парламенте главы ЕК Урсулы фонд дер Ляйен. Она заявила, что кризис поставок критически важных сырьевых материалов "уже на пороге Европы".

"Мы не можем позволить себе впасть в новую опасную зависимость. В последние годы мы все стали свидетелями того, что происходит, когда одна страна получает контроль над поставками критически важных продуктов или технологий. В любой момент эта зависимость может быть превращена в инструмент давления. Ограничения на экспорт могут быть введены в одночасье. Маршруты поставок могут быть нарушены. А заводы здесь, в Европе, могут быть вынуждены замедлить работу или даже закрыться", - сказала она.

Глава ЕК заявила, что есть необходимость "ускорить и усилить действия для защиты экономической безопасности ЕС" и пообещала предложить дополнительные меры в ближайшее время.

Пока речь не идет о вводе в действие Инструмента против экономического принуждения (Anti-Coercion Instrument), хотя отдельные государства-члены ЕС призывали оценить возможность его использования в ответ на китайские ограничения.

"Мы не будем спекулировать о дальнейших шагах. Сейчас наш фокус - на диалоге и разрешении ситуации путем дипломатического взаимодействия", - подчеркнули представители ЕК.

Евросоюз также координирует позицию по данному вопросу с партнерами по G7. На прошлой неделе Марош Шефчович призвал к углубленному сотрудничества в области обеспечения поставок критически важных сырьевых материалов.