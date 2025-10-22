Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    ЕС активизирует переговоры с Китаем по кризису поставок редкоземельных металлов

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 16:25
    ЕС активизирует переговоры с Китаем по кризису поставок редкоземельных металлов

    Конкурентоспособность Европы и борьба за первенство в развитии технологий, в первую очередь с Китаем, становится центральной темой в ЕС, а зависимость от китайских поставок редкоземельных металлов и компонентов - серьезным риском для промышленности, обороны и зеленого перехода.

    Как сообщает европейское бюро Report, это стало еще более актуальным после недавно введенных Пекином ограничений на экспорт критически важных материалов, необходимых странам, которые хотят "выжить" в эпоху гонки инноваций.

    Хотя в повестке дня завтрашнего заседания глав государств и правительств ЕС данный вопрос не стоит, обойти его при обсуждении конкурентоспособности не удастся.

    Европейская комиссия подтвердила, что в ближайшие дни состоятся новые переговоры с Китаем по ситуации с ограничением экспорта редкоземельных металлов, о чем официальные представители ЕС заявили сегодня на ежедневном брифинге в Брюсселе.

    Встреча между вице-президентом Еврокомиссии, комиссаром по торговле Марошем Шефчовичем и министром торговли Китая Ваном Вэнтао состоится "в ближайшее время", что по словам представителей ЕК означает "поддержание прямого политического диалога, начатого после июльского саммита ЕС–Китай".

    "Мы сосредоточены на взаимодействии с китайскими властями - это первый и наиболее подходящий шаг для решения проблемы", - отметил представитель Еврокомиссии.

    Приоритет на сегодня - добиться того, чтобы Китай выполнил свои обязательства по обеспечению предсказуемых условий торговли и надежных поставок для европейских компаний.

    Обеспокоенность ЕС явно прослеживалась сегодня и в выступлении в парламенте главы ЕК Урсулы фонд дер Ляйен. Она заявила, что кризис поставок критически важных сырьевых материалов "уже на пороге Европы".

    "Мы не можем позволить себе впасть в новую опасную зависимость. В последние годы мы все стали свидетелями того, что происходит, когда одна страна получает контроль над поставками критически важных продуктов или технологий. В любой момент эта зависимость может быть превращена в инструмент давления. Ограничения на экспорт могут быть введены в одночасье. Маршруты поставок могут быть нарушены. А заводы здесь, в Европе, могут быть вынуждены замедлить работу или даже закрыться", - сказала она.

    Глава ЕК заявила, что есть необходимость "ускорить и усилить действия для защиты экономической безопасности ЕС" и пообещала предложить дополнительные меры в ближайшее время.

    Пока речь не идет о вводе в действие Инструмента против экономического принуждения (Anti-Coercion Instrument), хотя отдельные государства-члены ЕС призывали оценить возможность его использования в ответ на китайские ограничения.

    "Мы не будем спекулировать о дальнейших шагах. Сейчас наш фокус - на диалоге и разрешении ситуации путем дипломатического взаимодействия", - подчеркнули представители ЕК.

    Евросоюз также координирует позицию по данному вопросу с партнерами по G7. На прошлой неделе Марош Шефчович призвал к углубленному сотрудничества в области обеспечения поставок критически важных сырьевых материалов.

    Последние новости

    17:17

    Международные путешественники посетили арт галерею в Лачыне

    Карабах
    17:17

    Пашинян допустил передачу некоторых храмов на баланс государства

    В регионе
    17:16
    Фото

    "Статую Фархада" установят в Агдаме в следующем году

    Kультурная политика
    17:09

    Папикян: Срок службы срочников сокращается за счет увеличения числа контрактников

    В регионе
    17:03

    Международные путешественники посетили Лачын

    Карабах
    17:00
    Фото

    Азербайджан представлен на заседании Координационного совета Генпрокуроров стран СНГ

    Внутренняя политика
    16:51

    Мелони: Италия будет обучать сотрудников для будущей администрации сектора Газа

    Другие страны
    16:51

    В Азербайджане с 2026 года внедрят новые ставки подоходного налога

    Финансы
    16:49
    Фото

    В Ватикане представлен триптих "Небесные религии"

    Внешняя политика
    Лента новостей