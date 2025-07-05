ЕС 15 июля может представить варианты ограничительных мер в отношении Израиля

Евросоюз 15 июля в Брюсселе планирует представить на рассмотрение глав МИД государств-членов несколько вариантов ограничительных мер в отношении Израиля из-за действий страны в секторе Газа.

Евросоюз 15 июля в Брюсселе планирует представить на рассмотрение глав МИД государств-членов несколько вариантов ограничительных мер в отношении Израиля из-за действий страны в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

Рассматривается несколько сценариев, включая полную или частичную приостановку израильского соглашения об ассоциации с ЕС, санкции в отношении чиновников, военных.

Кроме того, как предусматриваются ограничительные меры по торговле, эмбарго на поставки оружия и прекращение научного сотрудничества с Израилем.

Отмечается, что хотя большинство этих вариантов уже обсуждались в ходе предыдущих переговоров, сейчас они впервые будут официально изложены в письменном виде.