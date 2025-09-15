Эрсин Татар: Важно устранить статусное неравенство в кипрском вопросе

Для достижения справедливого, продолжительного и устойчивого соглашения в кипрском вопросе важно устранить статусное неравенство.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар на пресс-конференции по итогам встречи со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Кипру Анджелой Холкуин.

Э.Татар отметил, что признание государства на юге острова в качестве республики и его членство в Европейском Союзе является доказательством несправедливого отношения к ТРСК. Он подчеркнул, что с помощью введенного эмбарго и ряда ограничений они пытаются усложнить условия жизни в его стране.

Он обратил внимание на важность достижения прогресса в различных направлениях путем сотрудничества двух сторон и развития отношений между двумя народами.