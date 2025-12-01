Ермаку запретили выезжать из Украины

В Государственную пограничную службу Украины поступило письмо о запрете на выезд с территории страны экс-главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом пишет народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Приграничные пункты пропуска получили письмо о запрете выезда из Украины Андрея Ермака", - написал парламентарий.

Других подробностей он не привел.

Напомним, что 28 ноября Андрей Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. За несколько часов до этого к нему с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.