Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Ермаку запретили выезжать из Украины

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 18:19
    Ермаку запретили выезжать из Украины

    В Государственную пограничную службу Украины поступило письмо о запрете на выезд с территории страны экс-главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом пишет народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

    "Приграничные пункты пропуска получили письмо о запрете выезда из Украины Андрея Ермака", - написал парламентарий.

    Других подробностей он не привел.

    Напомним, что 28 ноября Андрей Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. За несколько часов до этого к нему с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    Андрей Ермак запрет на выезд Украина
    Yermakın Ukraynadan çıxmasına qadağa qoyulub
    Elvis

    Последние новости

    18:29

    SOCAR проведет двухдневный хакатон по ИИ и инженерии данных

    ИКТ
    18:26

    В ЦАМО прокомментировали политобзор Нидерландского института Clingendael

    Внешняя политика
    18:21

    Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Украины

    Другие страны
    18:19

    Ермаку запретили выезжать из Украины

    Другие страны
    18:07

    В ЕС заявили о возможности участия Турции в SAFE

    Другие страны
    18:01
    Фото

    Обсуждены вопросы расширения возможностей микрофинансового сектора в Азербайджане

    Финансы
    17:57

    Уиткофф проводит встречу с украинской делегацией во Флориде

    Другие страны
    17:26

    ОАЭ предрекает Турции успех в проведении климатического саммита

    Экология
    17:22

    Определен статус Центра цифровых финансов Минфина

    Финансы
    Лента новостей