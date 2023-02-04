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Ермак: В Украину в ходе обмена с Россией вернулись 116 пленных

Ермак: В Украину в ходе обмена с Россией вернулись 116 пленных Киев в ходе обмена пленными вернул 116 своих военнослужащих, двое из них офицеры, остальные - рядовые и сержанты.
Другие страны
4 февраля 2023 г. 14:55
Ермак: В Украину в ходе обмена с Россией вернулись 116 пленных

Киев в ходе обмена пленными вернул 116 своих военнослужащих, двое из них офицеры, остальные - рядовые и сержанты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в своем Telegram-канале в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления <...>. Из них два офицера и 114 рядовых и сержантов" - написал он.

Также возвращены тела двух погибших иностранцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью.

Ранее в субботу Минобороны России сообщило, что в результате сложных переговоров были возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил России

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