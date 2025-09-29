Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ермак: Украина намерена заключить с США сразу четыре соглашения

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 18:27
    Ермак: Украина намерена заключить с США сразу четыре соглашения

    Киев надеется подписать с Вашингтоном четыре двусторонних документа: о поставках оружия, производстве дронов, о свободной торговле и гарантиях безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщил в эфире телеканала "Рада" глава офиса президента Украины Андрей Ермак, анонсировав визиты украинской делегации в США.

    "Нам важно согласовать и подписать очень важные документы. Это, в первую очередь, документы по поставкам американского оружия, это [документы] по поставкам наших дронов и совместному производству [дронов] с США. Это соглашение о свободной торговле, ну, и, безусловно, самый важный документ - о гарантиях безопасности, двусторонний документ с США, юридически обязывающий", - сказал он.

    По его словам, уже на этой неделе украинская техническая делегация будет в США для переговоров по двум из этих документов. Кроме того, Ермак анонсировал свой визит в США совместно с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым, а также визит премьер-министра страны Юлии Свириденко.

    "Уже на этой неделе техническая делегация будет находиться в США и говорить о подготовке к подписанию двух важных соглашений. Я думаю, что и я также в ближайшее время вместе с Умеровым тоже буду в США. В середине октября планируется визит нашего премьер-министра. Поэтому работа не останавливается", - рассказал он.

    Ране газета Politico сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет заключить с США мегасделку о поставках Украине вооружений, включая оружие большой дальности действия, на $90 млрд.

