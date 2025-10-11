Ермак: Украина и ОАЭ обсудили инвестиции в энергетику, инфраструктуру и АПК

ОАЭ заинтересованы в инвестициях в сферу энергетики Украины.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак в соцсетях сообщил, что встретился в Киеве с государственным министром ОАЭ по вопросам международного сотрудничества Рим Аль Хашими и обсудил с ней ряд вопросов, в частности инвестиции в украинскую энергетику, инфраструктуру и аграрный сектор, а также совместную дипломатическую работу по возвращению украинцев домой.